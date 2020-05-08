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В Берлине пройдет церемония по случаю 75-летия освобождения Европы от нацизма

В Берлине пройдет церемония по случаю 75-летия освобождения Европы от нацизма
00:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Посольство Украины в Германии проведет в Берлине церемонию по случаю 75-летия освобождения Европы от фашизма.

Посольство Украины в ФРГ планирует проведение 8 мая у мемориала в берлинском парке Тиргартен церемонии памяти погибших во Второй мировой войне, на которую пригласило немецких и зарубежных друзей.

Об этом рассказал в интервью Укринформу посол Андрей Мельник.

«Несмотря на введенные из-за коронавирусной пандемии ограничения отечественная дипмиссия в Берлине и в этом году проведет 8 мая церемонию памяти жертв Второй мировой войны по случаю 75-летия освобождения Европы от коричневой чумы», - сказал дипломат.

Он добавил, что «именно эта юбилейная торжественность станет небольшим прорывом», но раскрывать «интригу» не стал, предложил подождать.

Мельник напомнил, что посольство начало в Берлине совершенно новый формат почтения памяти украинских жертв Второй мировой войны в 2015 году. Уже шестой год подряд на торжественное мероприятие к Монументу советскому солдату в Парке Тиргартен приглашается политическое руководство Германии, члены правительства, депутаты Бундестага, руководители Берлина и земли Бранденбург, а также других земель, представители дипломатического корпуса, общественности, немецкие и отечественные СМИ, общество и, конечно же ветераны.

До этого монопольное право на организацию соответствующих церемоний самовольно присваивала себе Россия. РФ до сих пор проводит свои церемонии, но 9 Мая и возле мемориала в Трептов-парке.

Посол: Украина отстаивает идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма

Посол признается, что 5 лет назад мог только мечтать, что за такой короткий промежуток времени «украинская» церемония 8 мая получит несколько широкое признание и поддержку у берлинского политикума, иностранных дипломатов, а главное - среди всего немецкого общества. Об этом свидетельствует уровень почетных гостей церемонии, который растет ежегодно.

«Нам по сути с нуля удалось создать новую традицию почтения памяти жертв нацизма, в основе которой лежит почтение памяти всех без исключения жертв нацизма, прежде всего, 8 миллионов украинцев, погибших во время гитлеровской войны на уничтожение», - говорит глава диппредставительства.

В этом году количество гостей, которые будут одновременно находиться возле памятника, будет ограниченным, сообщили в посольстве. По правилам, на площадке вместе могут находиться не более 50 человек, они будут держать между собой безопасное расстояние.

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Германия, Годовщина, Посол, Андрей Мельник.
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