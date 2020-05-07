Посол: Украина отстаивает идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма

Новости Украины:Посол Украины в ФРГ сообщил, что Киев будет продвигать идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма.

Украинская сторона будет продолжать продвигать идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Что же касается нашей инициативы о мемориале украинским жертвам, сразу же скажу, что мы находимся в самом начале пути. Надеюсь, что в ближайшие дни будут направлены официальные обращения к Бундестагу, который собственно и отвечает за подобные вопросы, от Верховной Рады Украины и широкой общественности», - сказал посол.

Он отметил, что эту идею активно поддерживает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и уже проговорил ее со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Мельник признал, что прогнозировать, каким именно будет окончательное решение немецкого парламента учитывая невероятную чувствительность тематики исторической ответственности, трудно. К примеру, Польша, которая также сильно пострадала от нацистской Германии, уже довольно долгое время добивается строительства в Берлине памятника польским жертвам нацизма, и пока вопрос не решен. Впрочем, отметил Мельник, количество депутатов Бундестага, которые поддерживают идею, постоянно растет, это дает надежду, что впоследствии и украинская инициатива найдет понимание.

Посол подчеркнул, что Украина «не имеет никакого намерения вступать в конкуренцию с другими народами, которые пострадали от коричневой чумы», ведь это было бы верхом цинизма. Но обычные немцы, а не только историки, должны знать о том, что именно на территории Украины нацистами были совершены неслыханные преступления против гражданского населения, из 8 млн погибших украинцев 5 млн были гражданскими, что по меньшей мере 2,4 млн украинцев были насильно вывезены в Германию.

К тому же, признание исторической ответственности перед Украиной имеет отношение и к сегодняшней политике, подчеркнул он.

«Думаю, если бы памятник 8 миллионам украинцев, которые погибли во Второй мировой войне, уже пять лет стоял бы в центре немецкой столицы, то дискуссии вокруг «Северного потока-2» и других подобных чувствительных для нас проектов велись бы в совсем другой тональности», - убежден украинский посол.

Напоминаем, 8 мая Посольство Украины в ФРГ шестой раз будет проводить в центре Берлина, в парке Тиргартен, церемонию поминовения погибших во Второй мировой войне.