Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Ослабление мер: В столице завтра откроют 13 рынков
Ослабление мер: В столице завтра откроют 13 рынков
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

Посол: Украина отстаивает идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма

Посол: Украина отстаивает идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма
23:26 Чт, 7 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Посол Украины в ФРГ сообщил, что Киев будет продвигать идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма.

Украинская сторона будет продолжать продвигать идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Что же касается нашей инициативы о мемориале украинским жертвам, сразу же скажу, что мы находимся в самом начале пути. Надеюсь, что в ближайшие дни будут направлены официальные обращения к Бундестагу, который собственно и отвечает за подобные вопросы, от Верховной Рады Украины и широкой общественности», - сказал посол.

Он отметил, что эту идею активно поддерживает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и уже проговорил ее со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Мельник признал, что прогнозировать, каким именно будет окончательное решение немецкого парламента учитывая невероятную чувствительность тематики исторической ответственности, трудно. К примеру, Польша, которая также сильно пострадала от нацистской Германии, уже довольно долгое время добивается строительства в Берлине памятника польским жертвам нацизма, и пока вопрос не решен. Впрочем, отметил Мельник, количество депутатов Бундестага, которые поддерживают идею, постоянно растет, это дает надежду, что впоследствии и украинская инициатива найдет понимание.

Посол подчеркнул, что Украина «не имеет никакого намерения вступать в конкуренцию с другими народами, которые пострадали от коричневой чумы», ведь это было бы верхом цинизма. Но обычные немцы, а не только историки, должны знать о том, что именно на территории Украины нацистами были совершены неслыханные преступления против гражданского населения, из 8 млн погибших украинцев 5 млн были гражданскими, что по меньшей мере 2,4 млн украинцев были насильно вывезены в Германию.

Посол Украины предложил пари экс-канцлеру ФРГ: Еще при его жизни Крым вернется в Украину

К тому же, признание исторической ответственности перед Украиной имеет отношение и к сегодняшней политике, подчеркнул он.

«Думаю, если бы памятник 8 миллионам украинцев, которые погибли во Второй мировой войне, уже пять лет стоял бы в центре немецкой столицы, то дискуссии вокруг «Северного потока-2» и других подобных чувствительных для нас проектов велись бы в совсем другой тональности», - убежден украинский посол.

Напоминаем, 8 мая Посольство Украины в ФРГ шестой раз будет проводить в центре Берлина, в парке Тиргартен, церемонию поминовения погибших во Второй мировой войне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ФРГ, Берлин, Посол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 И кишечник будет здоровый: самые полезные напитки для иммунитета
04 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
05 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Франция вскоре открывает почти все школы
Франция вскоре открывает почти все школы
&quot;Ты моя слабость&quot;: Эми Адамс показала трогательные свадебные снимки (Фото)
Актриса Эми Адамс поделилась с поклонниками свадебными фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь