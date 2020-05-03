Посол Украины предложил пари экс-канцлеру ФРГ: Еще при его жизни Крым вернется в Украину

Новости Украины:Украинский посол предложил пари экс-канцлеру Шредеру.

Призывы лоббиста Кремля, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера снять санкции с России из-за того, что они якобы не действуют, является лучшим доказательством того, что они работают.

Так прокомментировал Укринформу посол Украины в ФРГ Андрей Мельник интервью Шредера, которое вышло в воскресенье, 3 мая, в немецком Tagesspiegel.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу вопят о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют в самое сердце и без того хилой российской экономики, а следовательно и политического руководства", - заявил Мельник.

Он расценивает как "крик отчаяния" попытки главного путинского лоббиста в Германии "опять завести свою пластинку" с требованием отменить санкции против РФ.

Дипломат также отметил, что несмотря на все усилия экс-канцлера, который, как известно, является руководителем совета директоров государственной компании "Роснефть" и председателем совета акционеров "Nord Stream AG", получая, видимо, "незначительное" вознаграждение за свои циничные услуги по отбеливанию кровавой войны России, ему так и не удалось пробить глухую стену мощной солидарности Федерального правительства Германии и всего немецкого общества по несокрушимой поддержке Украины. Посол поблагодарил официальный Берлин и всех европейских и американских партнеров за "крепкое дружеское плечо", которое они подставляют Украине в течение последних 6 тяжелых лет. Украинцы это очень ценят, заверил дипломат.

В ответ на заявление Шредера, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Мельник предложил ему пари:

"А что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76 летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сказал посол.

Как сообщалось, в интервью Tagesspiegel Шредер предложил снять санкции с России, введенные в ответ на незаконную аннексию ею Крыма и вооруженную агрессию на востоке Украины, в связи с их якобы неэффективностью. Он также заявил, что Россия ни при каком президенте не вернет Крым Украине.