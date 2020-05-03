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Отношения с РФ: Экс-канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции

Отношения с РФ: Экс-канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции
09:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:Бывший канцлер ФРГ высказался за снятие санкций с РФ, введенных ЕС в ответ на аннексию полуострова Крым.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию полуострова Крым и поддержку боевиков на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в ночь на воскресенье, 3 мая, передает DW.

"Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики, времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить", — сказал Шредер.

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На замечание журналиста, что штрафные санкции стали ответом на аннексию Крыма, экс-канцлер сказал: "Но это неправильный ответ. Кто верит, что Россию можно принудить к чему-то с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым назад Украине".

Говоря о продолжающемся конфликте на Донбассе, Герхард Шредер предположил, что в этом регионе "мирное сосуществование будет только тогда, когда Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с этой должности он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней компании "Газпрома" из РФ, Nord Stream AG. С 2017 года Шредер занимает еще и пост председателя совета директоров "Роснефти".

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Как сообщалось, накануне Украина и Германия обсудили работу стран в нормандском формате.

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Германия, РФ, Коронавирус, Санции.
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