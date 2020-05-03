Джонсон: у медиков был план действий на случай моей смерти из-за COVID-19

Новости мира:Премьер-министр Британии заявил, что у врачей, занимавшихся его лечением, были особые планы действий на случай его смерти из-за коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у врачей, занимавшихся его лечением, были особые планы действий на случай его смерти из-за коронавируса. Об этом глава британского правительства сообщил в субботу газете The Sun.

"Я был далеко не в лучшей форме и понимал, что (у врачей) были планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. У врачей были всякого рода договоренности о том, что делать, если все пойдет совсем плохо", — рассказал Джонсон.

Он также отметил, что долгое время получал "литры" кислорода в качестве терапии заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

"Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое здоровье настолько ухудшилось. Я помню, что чувствовал себя очень разочарованным. Я не мог понять, почему мне не становится лучше", — заявил премьер.

Джонсон только 27 апреля вернулся к исполнению премьерских обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес болезнь, вызванную новым коронавирусом. Он был госпитализирован с COVID-19 5 апреля. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признавался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.

В свою очередь, Джонсон поблагодарил всех, кто поддерживал его во время лечения от COVID-19.