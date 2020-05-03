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Министр внутренних дел Молдовы подхватил COVID-19

Министр внутренних дел Молдовы подхватил COVID-19
08:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавирус министр МВД Молдовы заразился на коронавирус.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войко заразился коронавируса. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook 2 мая, передает Newsmaker.

По словам Войко, он чувствует себя нормально, и в госпитализации не нуждается. "Вчера у меня подтвердили коронавирус в легкой форме. Сейчас я нахожусь дома, в самоизоляции. Состояние здоровья — удовлетворительное", — написал он.

Министр заверил, что его болезнь не повлияет на работу МВД страны. "Все процессы под контролем, за работу отвечают госсекретарь и главы отделов", — отметил Войко, добавив, что, несмотря на все меры защиты, никто не может быть уверен, что не заразится, контактируя с больными коронавирусом.

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Как сообщалось, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Молдова, Заражение, Коронавирус.
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