В оккупированном Севастополе уже два человека скончались от Covid-19

Новости Украины:В Севастополе умер второй больной с COVID-19, еще трое заразились.

По состоянию на утро 3 мая в окупированном Россией Севастополе зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом у людей, контактировавших с ранее заболевшими. Один человек, в возрасте 73 лет, с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер в инфекционной больнице. Об этом сообщает так называемое "правительство Севастополя", передаёт УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сообщается, что умершая — женщина, у которой были хронические заболевания, она находилась на аппарате ИВЛ.

"Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 89 случаев, 10 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 141 человек. Под наблюдением по месту жительства — 1212 человек", — сказано в сообщении.

По последним данным окупационных властей, в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая.