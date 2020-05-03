Эвакуация продолжается: в Украину за сутки спецрейсами прибыло более полутысячи человек

Новости Украины:Более полутысячи человек прибыло из-за границы в Украину эвакуационными рейсами за сутки.

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тыс. человек, у которых во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.

"Проверены также и пассажиры, прибывших вчера в аэропорт "Борисполь" эвакуационными рейсами. В общем, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Париж (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, обнародованном в воскресенье.

Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотрены карантин с применением приложении "Дий дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам.

За прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили.

В субботу также поступило лабораторное подтверждение заболевание COVID-19 у еще одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

"У него наблюдается легкое течение болезни. В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 15 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.