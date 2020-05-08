Крушение военного самолета в Хорватии: Министр обороны подал в отставку

Новости мира:В результате авиакатастрофы погибли два пилота.

В Хорватии недалеко от города Задара упал учебно-тренировочный самолет военно-воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли два пилота - инструктор Марко Новкович и стажер Лука Ягатич, об этом сообщает Croatia Week.

Новкович был членом пилотажной группы ВВС и ПВО Хорватии "Крылья бури". Ягатич был командиром взвода в бронетанковой бригаде хорватской армии и успешно прошел курс подготовки к отбору для военных летчиков.

После крушения самолета министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич решил уйти в отставку.

"Трудно терять военнослужащих министру обороны и каждому офицеру. Важно, чтобы было проведено расследование происшествия. Сегодня я ухожу в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра обороны", - заявил министр на пресс-конференции.

Он выразил соболезнования семьям погибших, военно-воздушным силам и хорватской армии.

Крстичевич подчеркнул, что аварии будут тщательно расследованы.

"Я сформировал комиссию по главным следователем авиационных событий, которая проведет тщательное расследование этого дела", - сказал он.

Напоминаем, американские военные подтвердили, что один из их самолетов потерпел крушение на востоке Афганистана. Самолет потерпел крушение в районе Дех Як провинции Газни, в районе с сильным присутствием талибов. Неизвестно, сколько людей было на борту.