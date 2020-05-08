Страны Балтии осудили Россию за фальсификацию истории

Новости мира:Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили попытки России сфальсифицировать историю.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили попытки России сфальсифицировать историю, умалить роль Москвы в начале Второй мировой войны и преступления советского режима в странах Балтии. Об этом сообщает Радио Свобода.

В совместном заявлении накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны лидеры Литвы, Латвии и Эстонии Гитанас Науседа, Егилс Левитс и Керсти Кальюлайд предостерегли, что искажение истории создает опасность для мирового порядка на основе определенных правил.

"Искажение исторических событий, которые привели к вспышке Второй мировой войны и послевоенного разделения Европы, - жалкая попытка фальсифицировать историю и поставить под сомнение основы мирового порядка", - говорится в декларации.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия в последнее время все больше проводит "активную программу исторического ревизионизма".

По его словам, это особенно заметно, когда Москва пытается оправдать свою роль в подписании пакта Молотова-Риббентропа 1939 года.

"Одной из целей нашей общей заявления является обратить внимание на тот факт, что историю невозможно переписать, и здесь не действуют никакие сроки давности. История - это история, факты - это факты", - сказал Науседа.

Президент Латвии Егилс Левитс, в свою очередь, заявил, что "фальсификация истории - это своего рода гибридная война".

По словам латвийского лидера, единый взгляд на историю является важной частью процесса европейского объединения, Европейский парламент может сыграть здесь важную роль.

Напомним, страны Прибалтики договорились об открытии внутренних границ.