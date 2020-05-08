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Германия запретила "лечение" несовершеннолетних от гомосексуальности

Германия запретила "лечение" несовершеннолетних от гомосексуальности
11:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Парламент Германии принял закон, запрещающий применять к несовершеннолетним так называемую "репаративную терапию".

Немецкий парламент принял закон, запрещающий применение так называемой репаративной терапии в отношении несовершеннолетних, которая призвана изменить их ориентацию на гетеросексуальную. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Немецкий парламент принял закон, запрещающий применение так называемой репаративной терапии в отношении несовершеннолетних. Репаративной терапией называют совокупность методик, направленных на изменение ориентации человека на гетеросексуальную. Согласно принятому закону, за попытки "вылечить" несовершеннолетних от гомосексуальности нарушителям может грозить до одного года тюрьмы или штраф в размере 30 000 евро", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что наказание грозит не только "врачам", но и родителям и опекунам, которые могут заставлять детей пройти "лечение" путем обмана, принуждения и запугивания.

Указано, что этичность и эффективность репаративной терапии вызывает споры, а исследователи утверждают, что такие процедуры травмируют психику человека и могут привести к самоубийству.

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"В рамках репаративной терапии нередко практикуется гипноз и электрошок. Эксперты отмечают, что даже само употребление слова "терапия" в случае с репаративной терапией является неправильным, ведь она не имеет под собой научного обоснования", - указано в сообщении.

Отмечается, что принятие закона позволит людям отстаивать свои права в суде, поскольку большинство лиц заставляют проходить через репаративную терапию в молодом возрасте. Однако, некоторые политические силы Германии считают принятый закон недостаточным и убеждены, что запрет должен касаться людей не только до 18 лет, а старше возрастом.

Указано, что по данным правозащитных организаций, в Германии репаративную терапию ежегодно проходят около тысячи человек.

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Германия, Электрошок, Немецкий парламент.
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