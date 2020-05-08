СМИ: Российским хакерам удалось взломать электронную почту Меркель

Новости мира:Российская военная разведка получила доступ к тысячам электронных писем канцлера Германии Ангелы Меркель в результате хакерской атаки в 2015 году.

Тысячи электронных писем канцлера Германии Ангелы Меркель могли скачать российские хакеры в 2015 году, пишет в пятницу журнал Der Spiegel.

По данным издания, неизвестные получили доступ к служебному компьютеру канцлера и смогли скопировать все электронные письма из ее парламентского бюро с 2012 года. Следствие уверено, что за хакерской атакой стоит "российская спецслужба".

Как отмечает журнал, 8 мая 2015 года неизвестный под ником "Scaramouche" скачал около 16 гигабайт данных, в том числе, предположительно, тысячи электронных писем из бюро канцлера, которые поступили на два ее электронных адреса.

Эксперты Федерального уголовного ведомства BKA изучили детали кибератаки, была запрошена информационная помощь 21 страны, более 300 серверов были изъяты для расследования.