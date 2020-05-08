Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии количество зараженных превысило отметку в 52 000 человек.

В течение суток в Бельгии выявлена еще 591 положительная проба на COVID-19, что довело общее количество инфицированных в этой стране с начала пандемии до 52 011 человек.

Об этом в пятницу сообщает бельгийское издание VRT.

"Еще 591 новый случай коронавирусной инфекции были подтверждены в течение прошлых 24 часов. Вместе с тем, показатели продолжают демонстрировать тенденцию на понижение. Количество людей с коронавирусом в больницах сейчас составляет 2 555 пациентов (на 108 меньше, чем вчера). Из них 508 находятся в отделениях интенсивной терапии - это на 34 больных меньше, чем в четверг ", - говорится в сообщении.

По обнародованной информации, в течение суток из больниц был выписан 221 человек, общее количество пациентов, которые успешно преодолели болезнь, по состоянию на сегодня составляет 13201.

Вместе с тем, люди продолжают умирать от коронавируса. Только в течение прошлых 24 часов умерли 107 инфицированных, что довело общее количество лиц, погибших от последствий болезни до 8 521.