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День Европы отмечают в онлайн-режиме

День Европы отмечают в онлайн-режиме
12:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В связи с пандемией коронавируса, Европейский Союз ввел празднование Дня Европы в формате онлайн.

В этом году День рождения Европейского Союза - 70-ю годовщину со дня подписания Шаманской декларации, празднуют в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

"Каждый год институты ЕС в Брюсселе открывают свои двери для публики по случаю празднований и мероприятий, в то время как Представительства ЕС по всему миру организуют мероприятия в течение всего месяца мая. В связи с кризисом коронавируса на День Европы в этом году не будет мероприятий в формате дней открытых дверей", - говорится в сообщении.

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Однако все торжества по случаю Дня Европы не отменяются - их проведут в онлайн-формате.

"Европейский Союз сильнее вместе, и вместе мы преодолеем этот кризис. Именно это послание единства и солидарности мы хотим донести с помощью целого ряда мероприятий, которые мы и наши делегации во всем мире подготовили для вас", - отметили организаторы, предложив всем жителям ЕС прямо из дома погрузиться в культурные и информационные онлайн-мероприятия, ссылки на которые представлены в расписании на сайте, - "Расслабьтесь, наслаждайтесь и сохраняйте безопасность!"

В этом году Европа отмечает 70-ю годовщину Шуманской декларации - заявления, сделанного министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом. 9 мая 1950 года он инициировал процесс европейской интеграции, предложив объединить металлургическую и угледобывающей отрасли ряда европейских стран. Этот день считается Днем рождения Европейского Союза.

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День Европы, вместе с единой валютой (евро), флагом и гимном, является символом ЕС как политической силы.

В Украине День Европы отмечается в третью субботу мая, как день общих ценностей, общей истории всех наций континента. Примечательно, что Украина – единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы.

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ЕС, Праздник, 9 мая, День Европы.
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