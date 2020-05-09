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Грузия отзывает своего посла с Украины: что это значит

Грузия отзывает своего посла с Украины: что это значит
13:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Георгий Гахария заявил, что правительство Грузии продолжит дипломатические отношения с Украиной.

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине, однако разработает тактику защиты от его авантюр. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр страны Георгий Гахария, отмечает УНН со ссылкой на грузинский "Первый канал".

"Мы отзовем посла из Украины для консультаций, но это не значит, что мы поставим под сомнение дипломатические отношения или стратегическое партнерство", — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ в Украине.

Премьер-министр Грузии отметил, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлено под сомнение "из-за отдельных безответственных политиков".

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Гахария сказал, что был лично вовлечен в процесс нормализации отношений с Украиной после отставки Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. По его словам, Грузия никогда не скрывала от Украины свое отношение к Саакашвили.

"Сейчас мы отзываем посла для того, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать отношениям с нашим братским и стратегическим партнером и поставить под угрозу эти отношения. Для нас это самое главное. После этого назначения также должно быть сказано о гарантиях невмешательства во внутренние дела других стран в дальнейшем, кто бы то ни был, и мне очень интересно и я буду следить за этим, как удастся сейчас удержать Михаила Саакашвили от вмешательства во внутренние дела Грузии", — сказал Георгий Гахария.

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Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Георгий Гахария.
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