Саакашвили: Украине нужна свобода от несправедливых налогов

Новости Украины:Михеил Саакашвили планирует, общаться с бизнесом с целью улучшения регуляторной системы в Украине..

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили намерен общаться с бизнесом для выработки предложений с целью улучшения и упрощения регуляторной системы в Украине.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Мы будем открываться для бизнеса. Мы не знаем лучше, чем бизнес, чем малые предприятия, средний бизнес, - мы не знаем лучше, чем они, что для них лучше... Мы будем открываться, мы будем их спрашивать, я буду со всеми встречаться", - отметил Саакашвили.

По его словам, на этих встречах, в частности, будут выяснять, какие существуют препятствия для ведения бизнеса, в том числе на таможне.

"Сейчас главное, что нужно Украине, - свобода. Свобода от всей армии людей, которые пьют кровь предприимчивых украинских граждан последние 25-30 лет. Свобода от неразумных регуляций, которые они навязали бизнесу, свобода от несправедливых налогов, свобода от абсолютно тупых таможенных регуляций, свобода от таможенных брокеров", - подчеркнул Саакашвили.

По его мнению, всего нужно отменить около 80% регуляций в Украине.

Вместе с тем он подчеркнул, что решающую роль во всех реформах будет играть Президент, которому украинский народ дал соответствующий мандат убрать все, что "было плохой практикой последних десятилетий".

"Сейчас мы должны для него (Президента - ред.) до конца довести этот мандат, чтобы начались быстрые изменения, чтобы каждый украинец, каждый малый предприниматель, каждый владелец маленького ФЛП, каждый человек сказал, что для нас власть, которую мы привели, несмотря на олигархические и другие интересы на Банковую, которую мы привели в парламент, что они для нас сделали А, В, С, D, E, они для нас облегчили жизнь, они от нас отстали, они не пьют нашу кровь, не позволяют бюрократии пить нашу кровь", - добавил Саакашвили.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский 7 мая назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

22 апреля во фракции партии "Слуга народа" заявили, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассматривается как кандидат на должность вице-премьер-министра по реформам.

Сам Саакашвили заявил, что Президент Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам, и он уже общался с Премьер-министром по этому поводу.

Однако позже стало известно, что кандидатура Саакашвили рассматривается на пост в Национальном совете реформ.