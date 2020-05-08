Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 14 000
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 14 000
Степанов: В Украине не будут останавливать медицинскую реформу
Степанов: В Украине не будут останавливать медицинскую реформу
"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
Марк Ключник: приметы и обряды на 8 мая
Марк Ключник: приметы и обряды на 8 мая

Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности

Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
09:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Офис Исполнительного комитета реформ будет внутри Офиса президента, потому что это традиционный орган, который расположен при президенте Украины.

Михеил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский назначил главой исполнительного комитета реформ, рассказал, что будет делать на новой должности. Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает ТСН. 

"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода. На первом этапе надо забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы введения бизнеса", - отметил Саакашвили.

Комментируя вопрос медицинской реформы, он говорит, что нужно полностью менять систему.

Саакашвили о разговоре с Зеленским: "Страну надо вытаскивать из болота"

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему не возможно. Ее надо полностью изменить", - подчеркнул Саакашвили. Он говорит, что его офис будет внутри Офиса президента, потому что это традиционный орган, который расположен при президенте Украины.

Как сообщалось, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский, ОП, Михеил Саакашвили, Комитет реформ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
04 Психологический тест, который расскажет, что для Вас сейчас важнее всего в жизни
05 Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине - День памяти и примирения
Сегодня в Украине - День памяти и примирения
Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, много раненых
На Донбассе боевики усилили обстрелы, много раненых
Прогноз погоды на выходные: дожди немного стихнут - в Украину идет потепление
Прогноз погоды на выходные: в Украину идет потепление
&quot;Это энергия жизни&quot;: Маша Ефросинина о материнстве
"Это энергия жизни": Маша Ефросинина о материнстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь