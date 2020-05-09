Велосипедный протест: тысячи жителей столицы Словении выехали на антиправительственную демонстрацию

Новости мира:Тысячи словенцев выехали на велосипедный антиправительственный протест.

Более 5 тысяч человек собрались поздно вечером в пятницу в столице Словении Любляне, чтобы выразить протест против ограничений, введенных правительством для ограничения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В столице демонстранты проехали на велосипедах и звонили в колокольчики у здания парламента, чтобы выразить свое несогласие с мерами. Меньшие митинги проходили и в других городах.

Многие протестующие носили маски для лица и старались придерживаться ограничений социального дистанцирования.

Ограничения, введенные с середины марта в Словении, постепенно отменяются, но запрет на митинги и протесты остается в силе.

Люди также протестовали против возможной коррупции в правом националистическом правительстве премьер-министра Янеза Янши. Они обвиняют правительство в том, что оно закупало антикороновирусные препараты из-за границы через местного дистрибьютора, который тесно связан с высокопоставленными чиновниками, по завышенной цене.

Страна подтвердила 1 450 случаев заболевания и 100 случаев смерти.