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Covid-19 во Франции: после посещения похорон у десятка людей обнаружили коронавирус

Covid-19 во Франции: после посещения похорон у десятка людей обнаружили коронавирус
21:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости мира:Во Франции выявлен новый очаг коронавируса.

Новый очаг заражений COVID-19 обнаружен в департаменте Дордонь, отнесенном к безопасной, "зеленой" зоне эпидемиологической карты Франции, сообщают в субботу французские СМИ.

Региональное агентство здравоохранения региона Новая Аквитания сообщило, что после церемонии похорон местного жителя небольшой деревни Эглиз-Нев-де-Вер, проходившей по правилам режима изоляции, на поминки собрались вопреки этим правилам несколько десятков человек, что породило цепь заражений, начавшихся от одного из членов семьи покойного.

В результате принятых властями оперативных мер было выявлено 127 человек, входивших в непосредственный контакт с первым инфицированным. У примерно десятка из них подтвержден коронавирус. Это родственники первого больного и его коллеги по предприятию, где он работает. Все контакты взяты под наблюдение.

Префектура полиции Дордони сочла это происшествие серьезным поводом для предупреждения населения об "опасности расслабления" в последние дни перед началом смягчения ограничений, начинающимся 11 мая.

"Надо оставаться очень, очень бдительными, наша обычная жизнь возобновляется, но не так, как прежде", - приводит слова префекта Дордони Фредерика Перисса сайт телеканала BFMTV.

В то же время СМИ со ссылкой на французский военный источник сообщили в субботу, что развернутый специально для лечения больных коронавирусом в Мюлузе (департамент Верхний Рейн, входящий в "красную" зону эпидемии) полевой армейский госпиталь опустел. В нем больше нет пациентов в связи со снижением числа инфицированных COVID-19. 

Между тем в целом во Франции в последние сутки госпитализировано на 110 пациентов с коронавирусом меньше, чем накануне, и общее число госпитализированных составляет 22 614, сообщила в субботу Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции.

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В очередной раз уменьшилось число пациентов в реанимационных отделениях. В них размещено 2812 человек. Это меньше на 56, чем день назад.

Всего с начала эпидемии вылечились 56 038 инфицированных COVID-19.

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За минувшие сутки во Франции умерли 80 человек (243 днем раньше), зараженных коронавирусом. Общее число смертей инфицированных COVID-19 достигло 26 310.

По данным на субботу, всего в стране заразились 138 854 человека.

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Франция, Коронавирус, Covid-19.
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