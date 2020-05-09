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COVID-19: В Британии намерены ввести обязательный карантин для путешественников

COVID-19: В Британии намерены ввести обязательный карантин для путешественников
20:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Британия планирует ввести 14-дневный карантин для прибывших авиарейсами.

Великобритания планирует ввести двухнедельный карантин для путешественников, прибывающих в страну авиарейсами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британские авиакомпании заявляют, что им было сообщено о намерении правительства ввести 14-дневный карантин для тех, кто прибыл в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии.

Ожидается, что новое ограничение вступит в силу в конце этого месяца. Людям, которые приезжают в Британию, придется самоизолироваться в частном месте жительства.

Источники в правительстве и авиационном секторе отмечают, что путешественникам, очевидно, придется сообщить адрес своей самоизоляции по прибытии на границу.

Пока не ясно, как долго будут действовать ограничения, и смогут ли не граждане Великобритании отбывать изоляцию в арендованном частном жилье.

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Также пока непонятно, есть ли у правительства планы отправлять на самоизоляцию прибывающих в Великобританию с помощью других видов транспорта.

Аэропорты Великобритании предположили, что 14-дневный карантин "будет иметь не только разрушительное воздействие на авиационную отрасль Великобритании, но и на всю экономику".

Ожидается, что 10 мая премьер-министр Борис Джонсон представит план постепенного ослабления карантинных мер.

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Великобритания была под жестким карантином в течение семи недель и по состоянию на 8 мая зарегистрировала 31 241 смерть от коронавируса - самое большое количество в Европе.

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Великобритания, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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