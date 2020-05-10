В Турции решили снова ввести комендантский час

Новости мира:Комендантский час вводится до 24:00 10 мая в 24 провинциях Турции.

На эти выходные власти Турции снова ввели в ряде регионов комендантский час, который предусматривает полный запрет на выход из дома.

При этом количество провинций, на которые распространяются подобные ограничения, сократилось с 31 до 24.

«Комендантский час вводится до 24:00 10 мая в 24 провинциях», - говорится в сообщении, обнародованном МВД Турции.

Уточняется, что это решение распространяется в том числе на Анкару и Стамбул.

Турецкие власти периодически вводят на выходные комендантский час, чтобы остановить распространение коронавируса.

Напоминаем, ранее правительство Турции заявило о послаблении карантинных мер. 11 мая в стране будут открыты парки, скверы, зоны отдыха, а также торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки, сервисы бытовой техники, стоматологии, нотариальные и адвокатские конторы. Обучение в университетах будет возобновлено с 15 июня.

Пожилые люди смогут покидать свои дома и передвигаться в пределах пешей доступности с 10 мая с 11:00 до 15:00.

С 13 мая разрешат выходить на улицу детям в возрасте до 14 лет – также на четыре часа; с 15-го – лицам в возрасте 15-20 лет.