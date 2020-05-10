В нескольких городах Германии прошли протесты против карантина

Новости мира:В Германии провели протесты против карантинных ограничений.

Сразу в нескольких городах Германии тысячи людей вышли в субботу, 9 мая, на демонстрацию против ограничений, введенных для противодействия стремительному распространению коронавируса. Об этом сообщает dpa и DW.

Мирные акции протеста прошли в частности в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и в Штутгарте.

Самой многочисленной акцией стала демонстрация в Штутгарте. Здесь улицы вышли многие тысячи митингующих. В местной полиции сообщили журналистам, что мероприятие собрало немало людей, хотя и не предоставили точной информации о количестве участников. Ранее городские власти ограничили максимальное допустимое количество участников такой акции 10 тысячами.

Между тем во время акции в центре Берлина полиция задержала несколько десятков участников за несоблюдение необходимых правил. Эта демонстрация, собравшая несколько сотен человек, не был санкционирована властями.

Напомним, суды в Германии получили около тысячи жалоб на карантин.