Борьба с Covid-19: В Германии тестируют украинские препараты, которые могут примененить для лечения

Новости мира:Медицинские препараты украинского производства, проходят лабораторную проверку на территории Германии.

Медицинские препараты украинского производства, которые могут быть применены для лечения коронавирусной болезни Covid-19, проходят в настоящее время лабораторную проверку на территории Германии.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса.

Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - сказал Мельник в своем интервью "Радио Свобода", опубликованном в ночь на воскресенье.