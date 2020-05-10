Похищенная в Кении итальянка вернулась домой

Новости мира:Социальный работник из Кении Сильвия Романо вернулась в Рим после 18 месяцев плена.

Социальный работник из Кении Сильвия Романо вернулась в Рим через день после того, как ее нашли вблизи столицы Сомали Могадишо.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Романо сопровождали агенты итальянской разведки. Кроме собственной семьи, в Риме ее встретили премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

По словам главы МИД Италии Майо, женщина поблагодарила внешнюю разведку Италии за работу по ее освобождению.

Романо работала в итальянской благотворительной организации Africa Milele. Ее похитили вооруженные люди на севере Кении в ноябре 2018 года. 9 мая женщину нашли в 30 километрах от Могадишо. Она провела в плену около 18 месяцев.

По предположениям, ее похитила одна из исламистских террористических группировок.

Напомним, в Киевской области банда похитила человека и требовала деньги.