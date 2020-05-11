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Британия опередила Италию по количеству заболеваний COVID-19

Британия опередила Италию по количеству заболеваний COVID-19
02:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:В Британии зафиксировали более 220 случаев коронавируса за все время.

За время пандемии нового коронавируса, в Италии на COVID-19 заболели 219 070 человек. В то же время в Великобритании уже зафиксировано 220 449 случаев заболевания.

Сообщают данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В Великобритании с 220 449 (+ 3923 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 31 855 человек умер, 1002 пациентов уже выздоровели. Первые два диагностированы случая COVID-19 в стране были обнаружены 31 января.

В Италии с 219 070 (+802) заболевших 30 560 умерло, 105 186 человек выздоровели. 7 февраля в стране подтвердили первый случай заболевания коронавируса.

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Италия, Британия, Коронавирус, Covid-19.
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