"Мини-Шенген": Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ

Новости мира:Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможное ослабление требований относительно пересечения границ.

Братислава выступила с предложением соседним Чехии и Австрии сделать зону облегченного пересечения границ, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мартин Клюс, сообщает издание Hospodářské noviny.

"Я ожидаю завершения переговоров с Чехией о том, как это сделать, в ближайшие дни, в худшем случае - недели. С Австрией, я считаю, это произойдет в ближайшие дни. Поэтому, если все будет хорошо, я думаю, мы сообщим хорошие новости уже в июне... Мы можем создать такой себе мини-Шенген", - сказал Клус.

Над открытием границ совместно работают дипломаты, а также министерства внутренних дел и транспорта трех стран.

Следующим шагом может стать открытие границ с Венгрией. С предложениями возобновления воздушного движения или создания наземных коридоров к Словакии, по словам ее представителя, выходят Хорватия, Болгария и Греция.

Основным аргументом, отметил Клус, будет ситуация с COVID-19 в странах.

Заместитель председателя Комитета Национального совета Словацкой Республики по европейским делам Питер Кмек заявил, что не ожидает, что границы будут полностью открыты на европейском уровне в этом году, но может представить это на уровне таких мини-Шенгенов, где можно проверить движение людей.

Словакия может похвастаться хорошими результатами в борьбе с пандемией: в стране от коронавируса погибли 26 человек, заболевание было подтверждено в целом у 1457 человек.

Сейчас страна позволяет въезд только своим гражданам и лицам, имеющим разрешение на постоянное проживание при условии прохождения 14-дневной обсервации.

В Чехии, по данным Минздрава ЧР, заразились коронавирусом 8106 человек, из них 279 умерли.

В Австрии, по данным Университета Джона Хопкинса, показатели составляют соответственно 15 871 и 618.

По данным Worldometer, в мире зарегистрированы 4 161 614 случаев заражения коронавирусом, среди которых 282 923 летальных, выздоровели от болезни 1 467 349 человек.