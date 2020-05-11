Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось
Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось
По-летнему жарко: понедельник в Украине будет теплым и солнечным
По-летнему жарко: понедельник в Украине будет теплым и солнечным
Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая

В Польше от коронавируса уже умерли 800 человек

В Польше от коронавируса уже умерли 800 человек
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Польша пока не будет переходить к следующему этапу ослабления коронавирусных ограничений.

В Польше количество зараженных коронавирусом достигло почти 16 тысяч человек, из которых 800 умерли, а свыше 5,6 тысяч вылечились. Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

“Количество зараженных коронавирусом – 15 996, умерли – 800 человек. Все случаи являются положительными, в частности у умерших лиц”,- говорится в сообщении.

В общем, в Польше уже проведено свыше 476 тысяч тестов.

Глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский в эфире Polsat News заявил, что за минувшие сутки в стране было проведено рекордное в стране количество тестов – 23,4 тысячи. Он проинформировал, что если бы не высокая заболеваемость COVID-19 среди шахтеров в нескольких шахтах Силезского воеводства на юге страны, то в Польше удалось бы уже ограничить количество новых случаев заражения коронавирусом.

 

Он добавил, что более 97% горняков, в которых был обнаружен коронавирус, не имеют никаких признаков болезни, заражая при этом других. По его словам, польская власть пытается контролировать ситуацию в этом регионе.

В Польше состоятся президентские выборы, несмотря на коронавирус

По информации пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, на этой неделе правительство Польши будет решать вопрос касаемо дальнейшей отмены ограничений, введенных в середине марта в связи с коронавирусом.

Как сообщалось, с 4 мая в Польше возобновили работу торговых центров, отелей и хостелов, некоторых учреждений культуры, а с 6 мая местные органы могут восстанавливать работу детсадов и яслей.

Также с 4 мая Польша отменила принудительный 14-дневный карантин для граждан страны, которые учатся и работают в приграничной зоне с соседними странами ЕС – Германией, Чехией, Словакией и Литвой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Коронавирус, Covid-19, Карантин в Польше.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 США отправят на орбиту секретный космический самолет
04 Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
05 Пришла вся семья: Ольга Фреймут показала фото со дня рождения своего сына
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранены четверо украинских военных
На Донбассе ранены четверо украинских военных
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона человек
В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь