В Польше от коронавируса уже умерли 800 человек

Новости мира:Польша пока не будет переходить к следующему этапу ослабления коронавирусных ограничений.

В Польше количество зараженных коронавирусом достигло почти 16 тысяч человек, из которых 800 умерли, а свыше 5,6 тысяч вылечились. Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

“Количество зараженных коронавирусом – 15 996, умерли – 800 человек. Все случаи являются положительными, в частности у умерших лиц”,- говорится в сообщении.

В общем, в Польше уже проведено свыше 476 тысяч тестов.

Глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский в эфире Polsat News заявил, что за минувшие сутки в стране было проведено рекордное в стране количество тестов – 23,4 тысячи. Он проинформировал, что если бы не высокая заболеваемость COVID-19 среди шахтеров в нескольких шахтах Силезского воеводства на юге страны, то в Польше удалось бы уже ограничить количество новых случаев заражения коронавирусом.

Mamy 175 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (108), mazowieckiego (26), dolnośląskiego (23), łódzkiego (12), małopolskiego (2), opolskiego (2), zachodniopomorskiego (1) i wielkopolskiego (1). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 10, 2020

Он добавил, что более 97% горняков, в которых был обнаружен коронавирус, не имеют никаких признаков болезни, заражая при этом других. По его словам, польская власть пытается контролировать ситуацию в этом регионе.

По информации пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, на этой неделе правительство Польши будет решать вопрос касаемо дальнейшей отмены ограничений, введенных в середине марта в связи с коронавирусом.

Как сообщалось, с 4 мая в Польше возобновили работу торговых центров, отелей и хостелов, некоторых учреждений культуры, а с 6 мая местные органы могут восстанавливать работу детсадов и яслей.

Также с 4 мая Польша отменила принудительный 14-дневный карантин для граждан страны, которые учатся и работают в приграничной зоне с соседними странами ЕС – Германией, Чехией, Словакией и Литвой.