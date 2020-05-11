Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось
Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось
Кличко предупредил киевлян о введении "более строгого карантина"
Кличко предупредил киевлян о введении "более строгого карантина"
Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая

В Германии количество новых заражений продолжает снижаться

В Германии количество новых заражений продолжает снижаться
12:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Германии количество новых заражений коронавирусом продолжает снижаться несколько дней подряд.

В Германии за последние сутки число случаев заражения коронавирусом уменьшилось вдвое.

Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 7 тыс. 417 человек, в том числе за последние 24 часа зафиксировано 22 летальных случая.

Суточные показатели смертности продолжают существенно уменьшаться, поскольку вчера, 10 мая, сообщалось о смерти 26 человек, 9 мая - 103 человек, а 8 мая - 147 человек.

Также значительно уменьшились показатели по выявлению новых случаев заражений.

За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 357 человек, тогда как еще вчера, 10 мая, было зафиксировано 667 новых случаев, 9 мая - 1 тыс. 251 новый случай.

Сегодня общее количество инфицированных увеличилось до 169 тыс. 575 человек.

Карантин в Европе: Во Франции, Испании и Италии выписали более 2 млн штрафов

Также за последние 24 часа выздоровели 1 тыс. 300 человек. Всего в ФРГ от COVID-19 выздоровели 145 тыс. 600 человек.

Больше всего инфицированных и умерших зарегистрировано в земле Бавария - 44 тыс. 368 инфицированных и 2 тыс. 155 умерших, в земле Северный Рейн-Вестфалия - соответственно 35 тыс. 132 и 1 тыс. 437, в земле Баден-Вюртемберг - 33 тыс. 190 и 1 тыс. 545, а также в Нижней Саксонии - 10 тыс. 854 и 498.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 США отправят на орбиту секретный космический самолет
04 Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
05 Заразилась на крестинах: в Харькове от коронавируса умерла медсестра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 11 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона человек
В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь