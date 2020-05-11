В Германии количество новых заражений продолжает снижаться

Новости мира:В Германии количество новых заражений коронавирусом продолжает снижаться несколько дней подряд.

В Германии за последние сутки число случаев заражения коронавирусом уменьшилось вдвое.

Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 7 тыс. 417 человек, в том числе за последние 24 часа зафиксировано 22 летальных случая.

Суточные показатели смертности продолжают существенно уменьшаться, поскольку вчера, 10 мая, сообщалось о смерти 26 человек, 9 мая - 103 человек, а 8 мая - 147 человек.

Также значительно уменьшились показатели по выявлению новых случаев заражений.

За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 357 человек, тогда как еще вчера, 10 мая, было зафиксировано 667 новых случаев, 9 мая - 1 тыс. 251 новый случай.

Сегодня общее количество инфицированных увеличилось до 169 тыс. 575 человек.

Также за последние 24 часа выздоровели 1 тыс. 300 человек. Всего в ФРГ от COVID-19 выздоровели 145 тыс. 600 человек.

Больше всего инфицированных и умерших зарегистрировано в земле Бавария - 44 тыс. 368 инфицированных и 2 тыс. 155 умерших, в земле Северный Рейн-Вестфалия - соответственно 35 тыс. 132 и 1 тыс. 437, в земле Баден-Вюртемберг - 33 тыс. 190 и 1 тыс. 545, а также в Нижней Саксонии - 10 тыс. 854 и 498.