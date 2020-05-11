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В Греции планирует открыть туристический сезон с 1 июля

В Греции планирует открыть туристический сезон с 1 июля
15:52 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис надеется открыть туристический сезон в стране с 1 июля.

Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

План, составленный Министерством туризма и Национальной организацией здравоохранения, предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.

Ношение маски для лица будет обязательным на всех видах транспорта как минимум до 15 июня, когда это требование планируют пересмотреть. Также маски должен носить персонал в гостиницах и в других туристических предприятиях.

Персонал в отелях должен пройти инструктаж по обеспечению надлежащей дистанции и уметь безопасно реагировать в случае подозрения на инфекцию. Врач на месте должен проводить тесты на COVID-19.

Работники отелей должны проживать в отдельных комнатах, им ежедневно будут измерять температуру.

Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать. В столовых и вокруг бассейнов следует поддерживать безопасную дистанцию.

Правительство также рассматривает вариант приема туристов только в том случае, если они прошли тест на COVID-19 и имели негативный результат. Туристам также хотят измерять температуру по прибытии.

Турция готовится к возобновлению туристического сезона

Если во время отдыха у туристов возникнут симптомы болезни, планируется переместить их в карантинные заведения.

В то же время Греция ожидает единой европейской позиции по вопросу туризма. Если это будет невозможно, то существует план двустороннего сотрудничества с различными странами.

Ранее сообщалось, что главные гостиничные группы в Греции изучают различные способы работы этим летом, чтобы обеспечить безопасность своих гостей на фоне пандемии.

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Греция, Туристы, Карантин, Туристический сезон, Covid-19.
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