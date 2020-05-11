"Вторая волна" COVID-19: Еврокомиссия предупредила европейцев

Новости мира:В Еврокомиссии совместно со странами-членами принимает меры для укрепления системы медицинского наблюдения и контроля.

Еврокомиссия совместно со странами-членами принимает меры для укрепления системы медицинского наблюдения и контроля, а также прорабатывает пути коммуникации с населением, поскольку каждый европеец должен осознать, что "вторая волна" коронавируса возможна.

Об этом во время виртуального брифинга для прессы заявил представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер.

"Сейчас Европейский центр по предотвращению болезни и контроля (ECDC) работает над анализом ситуации с учетом возможной второй волны (COVID-19) и над мерами, которые должны приниматься в этой связи. Исходя из последних оценок рисков, которые были сделаны ECDC, страны-члены должны подготовиться к возможной второй волне инфекции и использовать все возможности для укрепления существующей системы наблюдения. Еврокомиссия намерена и в дальнейшем работать совместно с ECDC и странами-членами, чтобы обеспечить адекватный уровень реагирования и коммуникации, которая является ключевой для того, чтобы все граждане понимали: новая волна возможна, даже если начальная инфекция будет успешно преодолена", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что Еврокомиссия осуществляет постоянную координацию усилий со странами-членами в разных форматах, например, в рамках Комитета ЕС по безопасности здоровья. Еженедельно министры по здравоохранению стран Евросоюза общаются с профильным еврокомиссаром Стеллой Кириакидес в режиме видеоконференции и координируют усилия в борьбе с пандемией, включая обмен информацией о наличии индивидуального защитного оборудования и медицинских приборов для помощи больным. Эта информация, а также состояние и загруженность имеющихся медицинских учреждений оцениваются, по его словам, с точки зрения готовности к возможной второй волне коронавируса.