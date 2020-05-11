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Бизнес в ЕС: Еврокомиссия уменьшит админдавление

Бизнес в ЕС: Еврокомиссия уменьшит админдавление
18:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В условиях кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Еврокомиссия собирается упростить административные правила для граждан и для бизнеса.

В условиях экономического и социального кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Еврокомиссия собирается упростить административные правила и снизить регуляторную нагрузку на граждан и на бизнес.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном 11 мая на сайте Еврокомиссии.

"Упрощение правил и уменьшение административного давления, особенно для малых и средних предприятий, особенно необходимо сейчас, в условиях пандемии COVID-19. Мы должны рассмотреть, каким образом цифровые технологии могут помочь в достижении этой цели, и одновременно, чтобы наше законодательство оставалось направленным в будущее и было готово к новым вызовам, которые возникают сегодня", - заметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Шефчович.

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Для того чтобы осуществить такие преобразования в административных правилах, Еврокомиссия создает специальную общественную и профессиональную платформу - "Быть на уровне будущего" (Fit for Future Platform), которая будет состоять из экспертов высокого уровня от евроинституций, национальных правительств и от представителей национального, регионального и местного уровней, главной задачей которых будет помочь Еврокомиссии упростить существующие в ЕС законы и уменьшить административную нагрузку на граждан и на деловые круги.

К дискуссии в рамках Платформы, в частности, к обсуждению выдвинутых предложений по упрощению законодательства могут привлекаться граждане, ученые, политики через специализированный портал "Вы нам говорили....".

Еврокомиссия объявила конкурс для желающих войти в состав экспертов этой платформы, который является открытым для представителей малого и среднего бизнеса, социальных партнеров и общественных организаций, имеющих дело с реализацией европейского законодательства. Все желающие должны подать заявки на вхождение в такую экспертную группу до 19 июня этого года.

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ЕС, Европа, Бизнес, Карантин, Коронавирус.
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