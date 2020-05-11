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Вакцина против COVID-19: Германия утвердила спецпрограмму по разработке

Вакцина против COVID-19: Германия утвердила спецпрограмму по разработке
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти в Германии утвердили спецпрограмму по разработке вакцины от коронавируса.

Немецкое правительство утвердило 11 мая специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро.

Об этом заявила министр образования и науки ФРГ Аня Карличек.

"Сегодня правительство утвердило уникальную специальную программу по разработке и изготовлению вакцины стоимостью до 750 млн евро", - сказала Карличек на брифинге в Берлине.

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Она отметила, что это самая большая на сегодняшний день сумма, которую министерство выделяет на подобные цели и которая демонстрирует попытки правительства сделать все, чтобы скорее иметь в распоряжении вакцину, являющуюся главным условием возвращения к относительно нормальной жизни.

Карличек подчеркнула, что надо оставаться реалистами и не ждать чудо, но быть готовыми к неудачам. Она также напомнила, что разработка вакцин всегда остается очень дорогостоящим делом и занимает очень много времени, но сейчас ситуация исключительная, которая требует от всех работать в усиленном режиме, ведь именно быстрое представление вакцины как можно большему числу людей во всем мире является "центральным вызовом во взятии под контроль пандемии".

"Мы, как и ранее, исходим из того, что вакцину удастся создать не ранее середины 2021 года", - сказала министр.

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Она отметила, что клинические испытания будут проводиться в ускоренном режиме, но в жестких условиях обеспечения безопасности волонтеров. Планируется также расширить возможности компаний, специализирующихся на производстве медикаментов, и создавать новые. Когда начнется производство, вакцину обещают распространять как в Германии, так и за рубежом.

Ровно неделю назад на донорской конференции по программам разработки вакцины на международном уровне канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о выделении страной 525 млн евро.

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Германия, Вакцина, Коронавирус.
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