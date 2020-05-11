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Понедельник, 11.05.2020
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Эпидемия: Британия сообщила о еще 210 жертвах COVID-19

Эпидемия: Британия сообщила о еще 210 жертвах COVID-19
16:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии количество погибших превысило отметку в 32 000 человек.

Великобритания сегодня объявила о еще 210 жертвах коронавируса, в результате чего общее число погибших из-за COVID-19 в стране достигло 32 065. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, еще 3877 людей получили положительный результат на COVID-19 за воскресенье, что означает, что у 223 060 человек в стране было официально диагностировано коронавирус с начала вспышки.

Сегодняшнее увеличение количества погибших является наименьшим с 26 марта, всего через три дня после начала локдауна, когда жертв было 183.

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Отмечено также, что вчера в Великобритании на коронавирус протестовали только 65 337 человек, что "далеко не соответствует цели в 100 000 человек".

Добавим, смягчение карантинного режима в Великобритании объявлено вечером 10 мая премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Как сообщалось, от коронавируса в мире выздоровели уже более 1,4 млн человек.

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Великобритания, Карантин, Коронавирус.
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