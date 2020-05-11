Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
В ООН Украина заявила о нарушении РФ Минских соглашений
В ООН Украина заявила о нарушении РФ Минских соглашений
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт

Повторная изоляция: население Франции призывают быть готовыми

Повторная изоляция: население Франции призывают быть готовыми
21:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Жан Кастекс предупредил население о необходимости быть готовым к повторной массовой изоляции.

Координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введенного из-за пандемии COVID-19, Жан Кастекс предупредил население о необходимости быть готовым к повторной массовой изоляции.

"Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция", - написал Кастекс в докладе, опубликованном в первый день смягчения ограничений для французов по коронавирусной эпидемии.

Он призвал к обеспечению обратимости мер, начавшихся в стране с отмены разрешений на перемещения людей до 100 км от дома, открытия непродовольственных магазинов, возобновления работы некоторых предприятий, библиотек, небольших музеев, обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте.

COVID-19: в Казахстане признали форс-мажором чрезвычайное положение

"В отсутствие в ближайшие сроки вакцины или лечебного решения французское население остается уязвимым перед повторением эпидемии", - заявил Кастекс.

В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. При этом совет внес поправки, направленные на ограничение числа лиц, имеющих доступ к персональным данным при отслеживании контактов инфицированных, и соблюдение прав изолированных больных.

По данным Генеральной дирекции министерства здравоохранения, за минувшие сутки во Франции умерли 263 инфицированных COVID-19 (70 днем раньше), общее количество летальных исходов с начала эпидемии достигло 26 643 человек. За время эпидемии в больницах вылечены 56 724 человека. За последние сутки подтверждены 456 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в стране выявлено 139519 случаев заражения COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 Покончил жизнь самоубийством: На Одесщине фермер потерял из-за засухи весь урожай
04 Это удар в крымскотатарское сердце: Чубаров прокомментировал запуск в небо портрета Сталина
05 Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь