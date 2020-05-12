Джонсон о создании вакцины от COVID-19: Вроде есть какие-то результаты, но это не точно

Новости мира:Джонсон говорит, что сложно гарантировать создание вакцины от коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется на создание вакцины от коронавируса, хотя гарантировать этого не может.

Об этом сообщает CNN

По его словам, "ученые Оксфорда работают над вакциной и вроде есть какие-то результаты, но это не точно".

Во время брифинга он также сказал, что уже 18 лет никто не может создать вакцину от атипичной пневмонии.

Главный научный советник Великобритании Патрик Валланс поддержал слова Джонсона. "Вы никогда не можете гарантировать вакцину – это очень сложно", – сказал Валланс.

Он также добавил, что ученые уже имеют успехи и прогресс в создании вакцины.