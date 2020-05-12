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Джонсон о создании вакцины от COVID-19: Вроде есть какие-то результаты, но это не точно

Джонсон о создании вакцины от COVID-19: Вроде есть какие-то результаты, но это не точно
06:14 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Джонсон говорит, что сложно гарантировать создание вакцины от коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется на создание вакцины от коронавируса, хотя гарантировать этого не может.

Об этом сообщает CNN

По его словам, "ученые Оксфорда работают над вакциной и вроде есть какие-то результаты, но это не точно".

Во время брифинга он также сказал, что уже 18 лет никто не может создать вакцину от атипичной пневмонии.

Пандемия: в мире более 4,2 миллиона людей заболели COVID-19

Главный научный советник Великобритании Патрик Валланс поддержал слова Джонсона. "Вы никогда не можете гарантировать вакцину – это очень сложно", – сказал Валланс.

Он также добавил, что ученые уже имеют успехи и прогресс в создании вакцины.

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Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, Covid-19.
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