Чехия отменяет масочный режим на улице

Новости мира:С 25 мая Чехия отменит обязательства для граждан носить маски на улице, при условии, что они соблюдают дистанцию ​​в 2 метра с другими людьми.

Правительство Чехии в рамках смягчения карантина отменяет обязательный "масочный режим" на улице. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, сообщает Expats.

"Мы приняли решение о 25 мая после консультаций с эпидемиологами. Посмотрим, какое влияние это окажет", - сказал Войтех на пресс-конференции.

Он добавил, что, хотя обязательное ношение масок на улице прекратится 25 мая, требование носить их в помещениях - в магазинах, общественном транспорте - продлится "некоторое время".

В то же время "масочный режим" сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе. При этом гражданам необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.

Кроме того, с 25 мая смогут начать работу рестораны, зоопарки и некоторые памятники архитектуры, в частности чешские замки.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 мая 4 255 954 человека заболели коронавирусом COVID-19, из них 1 527 496 человек выздоровели, 287 332 - умерли.

По данным сайта Worldometer, в Чехии зафиксировано 8177 случаев коронавирусной болезни, из которых - 283 летальных. 4738 человек выздоровели.