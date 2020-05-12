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Пандемия COVID-19: более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса

Пандемия COVID-19: более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса
09:13 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:С 4 миллионов 253 тысяч случаев заражения коронавирусом вылечились уже 1 миллион 527 тысяч больных, умерли – 287 тысяч.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро вторника достигло 287 тыс. 330 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 611.

Об этом сообщает сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Всего в мире на утро вторника насчитывается 4 млн 177 тыс. 584 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за стуки коронавирус выявлен у 74 тыс. 629 человек. Излечились более 1 млн 527 тыс. человек.

Лидером по количеству зарегистрированных случаев инфицирования являются Соединенные Штаты. Там заболели 1 миллион 385 тысяч человек, из которых умерли почти 82 тысячи и 262 тысяч вылечились.

В Испании заболели 268 тысяч, из которых умерли более 26 тысяч и выздоровели почти 178 тысяч.

В Великобритании зафиксировали 223 тысяч случаев. Погибли от осложнений – более 32 тысяч больных.

Россия почти сравнялась с Великобританией по количеству зарегистрированных случаев – более 221 тысячи заражений. В то же время, по официальной статистике, там умерли 2009 человек.

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За последние сутки больше всего новых случаев обнаружили в Соединенных Штатах – более 18 тысяч. В России за это время подтвердили 11,6 тысяч заражений, в Бразилии – 6,4 тысяч, В Великобритании – 3,8 тысяч, в Индии – 3,6 тысяч, в Испании – почти 3,5 тысяч, в Саудовской Аравии – почти 2 тысячи.

Больше всего смертей за сутки также зарегистрировали в Штатах – 1008 жертв. В Бразилии за этот период умерли 502 человека, во Франции – 263, в Великобритании – 210, в Италии – 179, в Испании – 123, в Мексике – 112.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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