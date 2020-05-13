Испанцы будут судиться с правительством из-за смерти родственников от COVID-19

Новости мира:В Испании более трех тысяч граждан подали коллективную жалобу в Верховный суд против правительства из-за смерти родных от коронавируса.

Более 3 тысяч человек решили подать в суд на власти в Испании из-за смерти родственников от COVID-19. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Иск направлен против премьер-министра Педро Санчеса и 22 членов его правительства из-за неудачного реагирования на пандемию. На данный момент представление подписали 3 268 человек.

Родственники умерших, в частности, считают, что правительство поставило свои интересы над здоровьем граждан, не вводя никаких сдерживающих мер от начала эпидемии, поскольку в начале марта в стране продолжались митинги и манифестации.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 мая в мире от коронавирусной инфекции умер 285 971 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 приближается к 4,2 миллиона человек.