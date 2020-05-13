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Среда, 13.05.2020
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COVID-19: в мире за сутки зафиксировано 85 тысяч новых случаев болезни

COVID-19: в мире за сутки зафиксировано 85 тысяч новых случаев болезни
06:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В мире уже почти 1,5 миллиона человек выздоровели от COVID-19.

По состоянию на 6:00 13 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 291 942 человека, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 261 747. При этом, 1 493 414 человека выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 82 356 и 1 369 376 соответственно.

В пятерку наиболее пострадавших от инфекции стран также входят Россия (232 243), Испания (228 030 подтвержденных случаев), Великобритания (227 741) и Италия (221 216).

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12 мая от коронавируса умерли 5320 больных, всего же в этот день обнаружили 85 335 случаев заражения.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 12 мая в Украине было зафиксировано 16 тыс. 23 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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