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"Замалчивание истины" о коронавирусе: в США задумались о санкциях против Китая

"Замалчивание истины" о коронавирусе: в США задумались о санкциях против Китая
06:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В США предлагают ввести санкции против Китая из-за коронавируса.

В США могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать с американскими специалистами во время расследования происхождения новой коронавирусной инфекции.

Законопроект "Об ответственности с COVID-19", который предоставит американскому президенту соответствующие полномочия, во вторник, 12 мая, представили сенаторы от Республиканской партии, пишет ТСН со ссылкой на The Hill.

"Замалчивание истины на фоне вспышки коронавируса Коммунистической партией Китая не может бесконтрольно продолжаться, - заявил сенатор Роджер Викер. - Этот законопроект позволит президенту принять ответные меры против правительства Китая, чтобы предотвратить подобные вспышки в будущем".

Сенатор предложил Трампу в течение 60 дней заверить Конгресс, что Китай предоставил полный отчет по возникновению COVID-19, закрыл все "мокрые рынки", а также освободил сторонников демократии в Гонконге, арестованных после начала пандемии.

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Законопроект позволит президенту США ввести ряд санкций, которые включают, в частности, замораживание активов, запрет на поездки, аннулирование виз, а также ограничения на выдачу кредитов китайским предприятиям американскими учреждениями и запрет на листинг китайских фирм на американских биржах.

Ранее Трамп заявлял, что "ошибка" Китая повлияла на распространение пандемии COVID-19. "По моему мнению, они ошиблись. Они пытались его скрыть, пытались тушить. Это как пожар", - сказал глава США.

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Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео уверял, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником нового коронавируса является Уханьский институт вирусологии.

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Китай, Санкции, Коронавирус, Covid-19.
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