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"Инфекция не знает границ, классовых или религиозных различий": генсек ООН обратился к религиознымлидерам

"Инфекция не знает границ, классовых или религиозных различий": генсек ООН обратился к религиознымлидерам
04:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генсек ООН призвал религиозных лидеров помочь в борьбе с пандемией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к религиозным лидерам с призывом поспособствовать распространению рекомендаций ВОЗ о защите от коронавируса, а также выступить против насилия, ксенофобии и дезинформации.

Об этом он заявил во вторник во время виртуальной конференции, посвященной роли религиозных лидеров в противостоянии угрозам, связанным с COVID-19, сообщает Центр новостей ООН.

"Я прошу вас использовать ваше влияние и возможности для продвижения информации, предоставляемой правительством, и рекомендаций ВОЗ", - заявил генсек Организации.

Гутерриш призвал религиозных лидеров выступать против насилия и ксенофобии, противостоять дезинформации и cпособствовать тому, чтобы дети продолжали учиться.

По словам генсека ООН, разногласия, которые приводят к распрям среди людей "бледнеют" по сравнению с вызовами пандемии.

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"Инфекция не знает границ, классовых или религиозных различий. Всеобщая уязвимость (перед болезнью – ред.) объединяет сегодня все человечество", - подчеркнул Гуттериш.

В связи с этим генеральный секретарь ООН призвал религиозных лидеров "заложить основу" для совместной борьбы с пандемией и проявить солидарность, опираясь на принцип уважения прав человека.

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Напомним: по состоянию на вторник, 12 мая, в мире зафиксировано более 4,254 миллиона случаев заражения коронавирусом. При этом, более 291,3 тысячи человек умерли, около 1,483 миллиона людей выздоровели полностью.

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ООН, Коронавирус, Антониу Гутерриш, Covid-19.
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