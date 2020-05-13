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Среда, 13.05.2020
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Коронавирус: ЕС хочет узнать, что вызвало пандемию

Коронавирус: ЕС хочет узнать, что вызвало пандемию
03:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ЕС поддерживает проведение углубленного расследования причин пандемии COVID-19.

Европейский Союз поддерживает проведение углубленного научного расследования относительно причин возникновения пандемии COVID-19.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе во время виртуальной пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны, отвечая на вопрос, будет ли ЕС настаивать на получении от Китая дополнительной информации о "влажном" (мясном) рынке, который мог стать местом происхождения вируса.

"Не знаю, какими научными источниками вы пользовались, говоря, что именно мясной рынок стал причиной пандемии, но не могу поддержать такое ваше предположение. Мы будем поддерживать на встрече стран ВОЗ 18 мая предложение о проведении широкого научного и углубленного расследования, чтобы узнать, что вызвало пандемию", - сказал Боррель.

Он призвал не делать поспешных выводов, отметив, что для выяснения причин пандемии необходимо проводить научные исследования, а также расследования и проверки, в основе которых лежат научные методы.

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Как сообщалось, 5 мая Всемирная организация здравоохранения призвала правительства стран мира расследовать ранние случаи заболевания COVID-19, чтобы исследовать место происхождения болезни.

По данным Worldometer, в мире зарегистрированы 4 328 477 случаев заражения коронавирусом, в том числе 291 836 летальных, выздоровели 1 571 416 человек.

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ЕС, Коронавирус, Жозеп Боррель, Covid-19.
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