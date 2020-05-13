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Польша продлила контроль на границах со странами ЕС

Польша продлила контроль на границах со странами ЕС
14:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Польща еще на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами ЕС из-за пандемии.

Польша еще на 30 дней продолжила контроль на границах с соседями-членами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Распоряжением министра внутренних дел и администрации от 13 марта этого года временно восстановлен пограничный контроль лиц, пересекающих государственную границу... Этим распоряжением Польша продлевает контроль на 30 дней - до 12 июня этого года", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Сначала Польша возобновила контроль на границе в связи с эпидемией до 24 марта, а затем четыре раза продолжала его - сначала до 13 апреля, потом до 3 мая, 13 мая, и, в последний раз - до 12 июня.

Отметим, ситуация с коронавирусом в этих странах такая:

  • Польша - 16 921 инфицированный, 6131 выздоровел, 839 умерли,
  • Германия - 173 тыс. инфицированных, 144 тыс. выздоровели, 7754 умерли,
  • Литва - 1505 инфицированных, 908 выздоровели, 54 умерли,
  • Чехия - 8223 инфицированных, 4899 выздоровели, 284 умерли,
  • Словакия - 1465 инфицированных, 983 выздоровели, 27 умерли.

Напомним, в Польше решили на этой неделе не переходить к следующим этапам ослабление карантина. Следующая фаза по плану должно начаться 18 мая.

12 апреля в Польше зафиксировали 595 новых случаев заражения коронавируса, что стало наибольшим количеством новых заражений с начала эпидемии. Большинство из них - 492 - зарегистрированы в Силезии. За последние сутки сообщили о 180 новых больных и 8 умерших.

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С начала эпидемии в стране зарегистрировали 17 062 подтвержденных случаев коронавируса. 847 больных умерли, выздоровели - более 6400.

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ЕС, Польша, Карантин, Коронавирус.
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