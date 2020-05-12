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В Минздраве рассказали, когда Украина сможет открыть границы

В Минздраве рассказали, когда Украина сможет открыть границы
11:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Главный санврач Виктор Ляшко точной даты открытия границ не назвал, но сказал, что Украина будет идти по опыту Польши.

В принятии решения относительно открытия пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что Украина следит за заседаниями профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и за транспортное сообщение в ЕС.

"Каждую неделю в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение. Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение до настоящего времени не принято. Украина внимательно следит за ними", - заявил Ляшко.

Врач отметил, что за динамикой заболевания Украина на несколько недель отстает от Польши, поэтому именно эту страну избрали для ориентира.

Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт

"Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по похожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (границы, - ред.). Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - добавил он.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала странами-членами Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня.

Ранее сообщалось, что власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию.

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Карантин, Виктор Ляшко, Границы, Коронавирус.
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