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Германия планирует полностью открыть границы с 15 июня

Германия планирует полностью открыть границы с 15 июня
14:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Германия планирует полностью открыть границы с 15 июня, закрытые в связи с пандемией коронавируса.

Пограничный контроль, введенный Германией в связи с эпидемическим кризисом, прекратится с 15 июня. Об этом заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Ослабление проверок на границах вместе с тем вступит в силу уже с 15 мая.

По словам министра, предпосылкой решения об ослаблении проверок стало уменьшение числа заражений коронавирусной инфекцией.

С 15 мая пограничный контроль не будет осуществляться на границе Германии с Люксембургом. Контроль на границе с Данией прекратится, "как только правительство Дании проведет соответствующие консультации с соседними странами", сказал Зеехофер.

На границах с Францией, Австрией, Швейцарией проверки будут проводиться до 15 июня.

Польша продлила контроль на границах со странами ЕС

В последние несколько дней Зеехофер обсуждал со своими коллегами в других странах и с премьер-министрами приграничных федеративных земель детали постепенного возвращения от стационарного контроля к обычному пограничному надзору в 30-километровом диапазоне.

МВД считает, что 14-дневный карантин для всех приезжающих в Германию должен распространяться только на людей, которые ранее побывали в третьих странах, но не на немцев, прибывающих из Франции или Нидерландов.

Контроль на границах с Данией, Люксембургом, Францией, Австрией и Швейцарией был введен 16 марта, чтобы остановить распространение коронавируса в Германии. С тех пор въезд в страну разрешен только тем, кто может назвать "вескую причину" для этого - например, для работы, представителям медицинской профессии или гражданам ЕС, которые находятся на пути в свою родную страну.

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Германия, ЕС, Карантин, Коронавирус, МВД Германии.
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