Авиасообщение с другими странами: Словения отменила запрет

Новости мира:При этом до 12 июня сохранится запрет на посадку самолетов, прибывающих из-за рубежа, в аэропортах местного значения.

Запрет на осуществление пассажирских авиаперевозок между Словенией и внешним миром, введенный 17 марта для борьбы с распространением коронавируса, прекратил свое действие.

Об этом говорится в итоговом протоколе сессии кабинета министров страны, опубликованном на официальном сайте правительства, сообщает ТАСС. "Запрет на осуществление международных воздушных перевозок как с территории Евросоюза, так и из третьих стран в международные аэропорты Словении, более не является необходимой и разумной мерой, - отмечается в документе. - При этом до 12 июня сохранится запрет на посадку самолетов, прибывающих из-за рубежа, в аэропортах местного значения".

После начала пандемии коронавируса словенские власти прекратили все регулярные железнодорожные и автобусные рейсы, связывавшие страну с соседними странами. Пересечь границу Словении можно лишь через ограниченное число погранпереходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля. Кроме того, было прервано авиасообщение с другими странами и закрыта большая часть малых переходов через границы с Австрией, Венгрией, Италией и Хорватией.

Въезд из-за рубежа разрешен лишь гражданам и обладателям словенского вида на жительство, после пересечения границ они обязаны пройти семидневный карантин. Исключение делается для водителей грузовиков, доставляющих товары из соседних стран. Кроме того, сезонные рабочие и иностранные владельцы земельных участков в Словении могут обратиться к властям республики за специальным разрешением на въезд, заявки на которое рассматриваются в индивидуальном порядке. Жители приграничных районов Словении также могут посещать сопредельные государства в рабочих целях при условии согласия на это местных властей.