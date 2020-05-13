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Новые бизнес-возможности: в Южной Корее роботы будут патрулировать парки и доставлять пакеты

Новые бизнес-возможности: в Южной Корее роботы будут патрулировать парки и доставлять пакеты
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В Южной Корее Минобразования и науки дало разрешение на патрулирование парков и доставку пакетов роботами.

Министерство образования, науки и технологий Южной Кореи дало разрешение на патрулирование парков и доставку пакетов роботами.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление министерства.

"Южная Корея авторизировали ограниченную доставку пакетов и патрулирование парков роботами для создания новых бизнес-возможностей", - говорится в сообщении. 

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Как отметили в министерстве, роботы с весом до 450 кг смогут доставлять пакеты в одном из районов на западе Сеула.

Другие роботы будут задействованы для патрулирования одного из парков на юге столицы Южной Кореи.

Как сообщалось, робот-собака в одном из сингапурских парков следит за соблюдением социальной дистанции между посетителями во время ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

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А в Тунисе полиция задействовала роботов PGuards для выявления на улицах столицы нарушителей карантина во время пандемии COVID-19.

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Южная Корея, Роботы, Карантин, Коронавирус.
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