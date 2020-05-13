Туристический сезон: Евросоюз планирует этим летом открыть границы

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в ЕС планируют постепенно открыть границы.

Европейский союз обещает этим летом туристический сезон. Еврокомиссия предлагает постепенное открытие границ.

Об этом сообщает BBC News Украина.

"Европейская комиссия предлагает постепенное открытие границ, чтобы восстановить работу туристической индустрии, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Сейчас границы в пределах ЕС закрыты, в том числе и в Шенгенской зоне, однако страны начинают постепенно их открывать.

"Этим летом у нас будет туристический сезон, пусть и с мерами безопасности и ограничениями", - отметил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Как сообщалось, как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабинет министров Украины не вводил никаких запретов на выезд украинцев за границу, пока правительство проводит переговоры с европейскими странами о выезде наших граждан на работу.