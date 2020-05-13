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Трамп: торговые соглашения с Пекином не смогут заменить жертв COVID-19

Трамп: торговые соглашения с Пекином не смогут заменить жертв COVID-19
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Торговые договоренности Вашингтона и Пекина не смогут отменить факт, что COVID-19, унес множество человеческих жизней, заявил президент США Дональд Трамп.

Никакие торговые договоренности Вашингтона и Пекина не смогут отменить тот факт, что коронавирус COVID-19, начавший распространяться из Китая, унес множество человеческих жизней, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Как я уже говорил долгое время, иметь дело с Китаем - очень дорогое занятие. Мы только что заключили великое Торговое соглашение, чернила едва высохли, а мир поразила Чума из Китая. Торговые соглашения не уладят дело - все эти невинные жизни были потеряны!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заверил, что не намерен пересматривать положения первой фазы торгового соглашения с Китаем. Так Трамп прокомментировал по просьбе журналистов сообщения азиатских СМИ, согласно которым в Пекине думают над тем, чтобы запросить пересмотр соглашения и добиться более выгодных для КНР условий.

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Кроме этого, Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.

Между тем, стало известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил законопроект "Об ответственности за COVID-19", позволяющий Трампу ввести санкции в отношении Китая, если он не даст полного отчета о событиях, которые привели к вспышке коронавируса.

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Китай, США, Америка.
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