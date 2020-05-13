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COVID-19: Чехия рассчитывает открыть границы с Австрией и Словакией в июне

COVID-19: Чехия рассчитывает открыть границы с Австрией и Словакией в июне
17:12 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости мира:В связи с положительной тенденцией Чехия, Словакия и Австрия могут открыть свои границы уже 8 июня.

Чехия, Словакия и Австрия могут открыть свои границы уже 8 июня, что позволит жителям трех стран путешествовать между ними. 

Об этом заявил в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters. 

Бабиш сказал, что три страны думают об открытии своих границ в начале летнего туристического сезона после достижения прогресса в борьбе с пандемией коронавируса. 

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"Я думаю, что это может сработать, и 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе", - заявил Бабиш. 

Чешский премьер добавил, что в данный момент не ведутся переговоры с Германией, крупнейшим торговым партнером Чешской Республики об отмене ограничений на поездки, поскольку ситуация с коронавирусом там не столь стабильна, как в других соседних странах. 

Европейский Союз настаивал в среду на безопасном открытии границ, подчеркивая необходимость защитных мер, таких как маски на самолетах, чтобы попытаться спасти прибыльный летний сезон для туристического сектора.

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Чешская Республика, которая по состоянию на утро среды сообщила о 8223 случаях заражения коронавирусом и 284 случаях смерти, в последние недели ослабила ограничения и позволила пересечение своей границы при определенных условиях.

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Чехия, Словакия, Австрия.
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